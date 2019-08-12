Всех пострадавших в ДТП в Ростовской области азербайджанцев выписали из больницы

Пострадавших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком на трассе «Дон» в Ростовской области граждан Азербайджана выписали из больницы.

Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава региона, передает 1news.az.

Инцидент произошел 29 июля 2019 года в 08:10 по местному времени на 958-м километре трассы М-4 «Дон».

Погибли два человека, 11 пострадали. По сведениям ГИБДД России, все пассажиры микроавтобуса - граждане Азербайджана.

«В настоящее время все пострадавшие в результате ДТП в Красносулинском районе Ростовской области на 959-м км трассы М-4 «Дон» выписаны из центральной городской больницы города Зверево в удовлетворительном состоянии», - рассказал собеседник агентства.

В результате ДТП погибли Аллахвердили Эшгин Эльхан оглу, водитель, и Мусаева Замана Исмаил гызы, пассажирка.

Получили травмы различной степени тяжести и помещены в Центральную больницу города Зверево Ростовской области пассажиры:

Мамедова Вахило Гариб гызы, Джафарова Нуран Яфи гызы, Салаев Бахтияр Ватамур оглу, Гезалов Илькин Гейдар оглу, Руфуллаев Рауф Фазиг оглу, Темиров Эмиль Аффар оглу, Мусаев Замир Назим оглу, Мустафаев Намаз Ильхам оглу.

По предварительным данным полиции, водитель частного микроавтобуса не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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