Вторая волна эпидемии: Как справляются страны Центральной Азии – ВИДЕО 

~ 5 минут на чтение 54

Вторая волна эпидемии коронавируса наблюдается в республиках Центральной Азии.

Ситуация с распространением инфекции в Кыргызстане развивается по худшему сценарию, говорится в репортаже телеканала Euronews

По данным Минздрава страны, здесь уже третью неделю подряд каждый день фиксируется большое количество инфицированных – от 200 до 500 человек.

«Самый сложный период с начала пандемии происходит сейчас, в последнюю неделю-две, когда у нас резко возросло количество заболевших, когда у нас возросло количество внебольничных пневмоний, даже у пациентов, у которых отрицательный ПЦР-результат на COVID-19», - говорит завотделом реанимации Центра скорой медицинской помощи Бишкека Егор Борисов.

Объявлена всеобщая мобилизация медицинского персонала. На этом фоне в Кыргызстане растет число заболевших пневмоний и летальных исходов от ее последствий. Независимые эксперты говорят о нехватке тестов на коронавирус, а также об их низком качестве.

«Кому ни позвонишь, кого ни спрашиваешь, даже знакомых — все, абсолютно все болеют», - говорит жительница Бишкека Айгуль Сарыкбаева. У нее подтверждена пневмония, но проверится на коронавирус пока возможности нет.

В регионах Кыргызстана 8 июля объявлена всеобщая мобилизация медработников. К процессу лечения заразившихся коронавирусом привлекают преподавателей мединститутов и ординаторов, сообщает ТАСС

Для приема инфицированных в Бишкеке и Чуйской области экстренно готовят не только отделения больниц, но и санатории, отели, общежития. Развернуты девять крупных стационаров в спортивных и производственных помещениях. Пациентов размещают и на территории бывшей авиабазы США вблизи бишкекского аэропорта Манас.

В Казахстане в четверг зарегистрирован антирекорд – за сутки выявлено 1962 новых случая заражения коронавирусом, включая бессимптомные, что на 586 больше, чем днем ранее, говорится в репортаже. В стране для борьбы с инфекцией не хватает медицинских работников.

За последние сутки в стране выявлено 1726 новых случаев, общее число заражений приближается к 55 тысячам, сообщает в пятницу РИА Новости со ссылкой на Межведомственную комиссию.

«Карантин нужен. Не знаю, насколько он поможет сейчас, что больше нужно – карантин или сохранить рабочие места? Но в целом я считаю, что все равно должен помочь карантин, две недели хотя бы, чтобы люди перестали спонтанно праздновать», - говорит житель Алматы Максим Верзилов.

Власти Казахстана рассматривают возможность продления ограничительных мер. 13 июля объявлено Днем национального траура по казахстанцам, умершим от коронавируса.

Минздрав Казахстана сообщил в четверг, что для борьбы с коронавирусом в стране не хватает более 3 тыс. медиков. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, несмотря на призыв к мобилизации, обращенный к медработникам, не все частные и ведомственные медицинские организации задействованы в борьбе с пандемией.

Казахстан уже получил из России помощь в виде средств индивидуальной защиты и защитных костюмов. На днях ожидается отправка произведенных в РФ лекарств для лечения среднетяжелых и тяжелых случаев заболевания.

Узбекистан также в четверг продемонстрировал наибольший показатель зараженных за сутки – 421. Общее число инфицированных в стране с населением в 34 млн человек превысило 11 тысяч. 8 июля в республике были вновь введены отмененные ранее ограничения, сообщает ТАСС.

В частности, с 10 июля во всех государственных и прочих учреждениях запрещено проводить любые мероприятия, ограничивается движение общественного и личного автотранспорта. Предприятиям, независимо от вида собственности, рекомендовано организовать работу персонала на удалении и отправить сотрудников в отпуск.

Устанавливается полный запрет на проведение всех развлекательных, свадебных, семейных и прочих мероприятий, людям старше 65 лет запрещено находиться в общественных местах.

В Таджикистане прирост инфицированных держится в рамках средних значений (49 новых пациентов, по данным на 9 июля), пишет ТАСС.

В Туркменистане же официально все еще не заявлено ни об одном случае инфицирования COVID-19.

С 6 июля в Туркменистане находятся эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые пытаются оценить масштаб эпидемии. Это первый визит представителей ВОЗ в страну с начала глобальной пандемии COVID-19. Попытки осуществить этот визит предпринимались с апреля.

По данным ТАСС, с начала пандемии коронавируса в мире власти Туркменистана ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, все прибывающие из-за рубежа проходят карантин. Однако внутри страны карантинных мер не вводили.

Несмотря на отрицание властями факта эпидемии в стране, Туркменская служба «Радио Свобода» отмечает, что с начала июня во всех регионах страны наблюдается вспышка острой пневмонии, которая протекает с симптомами, характерными для COVID-19. Медики бьют тревогу – полагая, что вспышка пневмонии и есть COVID-19.

Читайте по теме: