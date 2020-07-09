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Всемирная организация здравоохранения почти ежедневно фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что свидетельствует об усилении пандемии на глобальном уровне.

Об этом сказала в среду представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«На глобальном уровне пандемия усиливается, и почти ежедневно в ВОЗ поступает информация о рекордном количестве случаев заболевания, - сказала она. - В общей сложности за полгода ВОЗ зарегистрировала более 10 миллионов случаев COVID-19, причем за каждую из последних двух недель было зарегистрировано более миллиона случаев».

Предотвращение второй волны пандемии коронавируса в мире, по ее мнению, возможно при соблюдении принятого комплекса мер, направленного на борьбу с распространением вируса.

Политике ужесточения карантинных мер следует ряд стран мира.

К примеру, власти Болгарии, где зарегистрировано более 6 тысяч заболевших и более 250 умерших, продлили до конца июля действие режима чрезвычайной ситуации из-за увеличения в стране случаев заражения. Срок действия ЧС должен был завершиться 14 июля.

По словам министра здравоохранения Кирилла Ананьева, в ближайшие дни будет одобрен список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в Болгарию. Также будут указаны страны, после приезда из которых нужно будет пройти 14-дневный карантин. Остаются обязательными соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок в закрытых общественных местах.

С 6 июля ношение защитных масок обязательно и в общественном транспорте по всей Швейцарии, где более 32 тысяч заболевших и около 2 тысяч умерших от COVID-19. Данное решение теперь обязательно для всех кантонов.

Любой человек, въезжающий в Швейцарию из стран повышенного риска, должен будет провести 10 дней в режиме карантина. Эти ограничения на въезд будут действовать до 20 июля. После этого Швейцария последует за ЕС и разрешит въезд на свою территорию лиц из третьих стран, включая Китай.

В ночь на 9 июля режим жесткого карантина вновь вступил в силу в Мельбурне - втором по численности населения городе Австралии. На этот раз локдаун вводится на срок в шесть недель. Жители смогут выходить из дома только для покупки продуктов и товаров первой необходимости, а также для занятий спортом, работы или учебы, если не получается перевести эту деятельность в удаленный режим. Под запретом будут и поездки за пределы Мельбурна, так же, как въезд в город из других регионов. Однако магазины и парикмахерские останутся открытыми.

Карантин было решено ввести после того, как в штате Виктория, столицей которого является Мельбурн, был зарегистрирован 191 новый случай коронавируса – самый значительный суточный прирост числа заболевших с начала пандемии. Премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс назвал такую цифру «неоправданно большой». Всего в стране более 9 тысяч случаев заражения и 106 умерших.

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Less than three hours since @DanielAndrewsMP announced new #melbournelockdown and shelves of bread, rice and pasta are already almost empty @woolworths in Highett in the south-east of the city. Huge panic response here. pic.twitter.com/0w3as9ntTg — Lucie Morris-Marr (@luciemorrismarr) July 7, 2020

В Колумбии, где число случаев заражения превышает 124 тыс., а число умерших 4 600 человек, решили продлить карантин до 1 августа по всей стране. Вместе с этим власти заявили, что региональные администрации уже могут начать обращаться к правительству по вопросам участия в пилотных проектах по смягчению карантинных мер для бизнеса.

Сезон отпусков в провинции Льейда в автономном сообществе Каталония на северо-востоке Испании начался с проблем: 4 июля на территории, включающей около 40 муниципалитетов, был вновь введен жёсткий карантин из-за слишком большого числа заразившихся коронавирусом – более 4 тысяч.

210 тысяч человек вновь вынуждены вернуться к соблюдению карантинных мер: ограничить поездки, носить маски в общественных местах, а на семейных встречах и праздниках должно быть не более 10 человек. Каталонские власти предупредили, что полиция будет строго следить за тем, чтобы все предписания выполнялись. Это первое возвращение к столь строгому карантину в Испании с момента отмены чрезвычайного положения 21 июня.

Всего в Испании на настоящий момент зарегистрировано более 250 тыс. случаев заряжения; около 28,3 тыс. заболевших скончались.

В связи с ростом числа заражений решено ужесточить ограничительные меры также в Израиле и Палестине.

В Израиле, где заболело около 34 тысяч человек и умерло более 300 человек, решение принято 7 июля. Среди новых мер – закрытие клубов, баров, спортивных залов, мест проведения различных культурных мероприятий, а также государственных школ. Число посетителей ресторанов ограничивается 20 людьми, не более 30 допускаются на летние веранды. Синагоги пока решили не закрывать, но туда будут пускать не более 19 человек.

В автобусах допускается не более 20 пассажиров, окна должны быть открыты, система кондиционирования отключена. Не менее 30% госслужащих должны работать из дома. Такие меры принимаются в стране впервые после того, как два месяца назад предполагалось, что эпидемию COVID-19 в стране удалось побороть.

С 3 июля в Палестине на месяц введен режим общего карантина: ограничено передвижение граждан, закрыты все предприятия и магазины за исключением супермаркетов, аптек и пекарен.

По данным палестинского Минздрава, общее число заразившихся коронавирусом здесь около 6 тысяч человек, 25 заболевших умерли. В настоящее время болеют более 5 тысяч человек, в тяжелом состоянии находятся 15 пациентов.

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Усложняется ситуация и в странах Центральной Азии, где борются с ростом числа случаев заражения COVID-19, который последовал за смягчением карантинных ограничений и вынудил медиков работать на износ.

Власти Узбекистана, наиболее густонаселенной страны региона, сообщили в среду, что повторно вводят карантин с 10 июля по 1 августа, закрыв все непродовольственные магазины, кафе, рестораны и парки. В стране с населением в 34 млн. человек подтверждено более 11 тысяч случаев заболевания и около 50 смертей, но больше половины летальных исходов были зафиксированы в последние две недели.

Казахстан 5 июля ввел повторный, хоть и более мягкий, карантин, после того как в июне число случаев заражения COVID-19 более чем утроилось. Власти сообщили, что вводят ограничения на две недели с 5 июля и могут продлить их. В стране с населением в 19 млн. человек подтверждено более 53 тысяч случаев заболевания и 264 смертельных исхода. Больницы крупных городов переполнены.

Власти Казахстана также ввели ограничения на продажу лекарств, пользующихся высоким спросом, таких, как жаропонижающие парацетамол и аспирин, и ежедневно сообщают о пресечении незаконной торговли лекарствами, которая, по их словам, процветает на фоне повсеместного дефицита.

Власти стран региона превращают спортивные арены, гостиницы и другие объекты во временные больницы и мобилизуют стажеров, выпускников и даже врачей, некогда уволенных из-за приговоров по уголовным делам.

В Кыргызстане цифры заражения COVID-19 стали также расти в июне, после того, как страна с населением 6,5 миллиона человек отменила режим чрезвычайной ситуации, открыла предприятия и разрешила передвижение людей между областями. Однако повторный карантин тут решили не вводить, руководствуясь экономическими соображениями. На сегодня в стране более 8 тысяч случаев заражения и 116 смертей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в четверг о создании независимой группы экспертов, которая изучит ее действия, а также меры, принимаемые другими государствами в ответ на пандемию коронавируса. Возглавит группу бывший премьер Новой Зеландии Хелен Кларк и экс-президент Либерии Эллен Джонсон Серлиф. Промежуточный доклад комиссии ожидается к ноябрю.

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Елена Остапенко