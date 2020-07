Всемирная организация здравоохранения почти ежедневно фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что свидетельствует об усилении пандемии на глобальном уровне.

Об этом сказала в среду представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«На глобальном уровне пандемия усиливается, и почти ежедневно в ВОЗ поступает информация о рекордном количестве случаев заболевания, - сказала она. - В общей сложности за полгода ВОЗ зарегистрировала более 10 миллионов случаев COVID-19, причем за каждую из последних двух недель было зарегистрировано более миллиона случаев».

Предотвращение второй волны пандемии коронавируса в мире, по ее мнению, возможно при соблюдении принятого комплекса мер, направленного на борьбу с распространением вируса.

Политике ужесточения карантинных мер следует ряд стран мира.

К примеру, власти Болгарии, где зарегистрировано более 6 тысяч заболевших и более 250 умерших, продлили до конца июля действие режима чрезвычайной ситуации из-за увеличения в стране случаев заражения. Срок действия ЧС должен был завершиться 14 июля.

По словам министра здравоохранения Кирилла Ананьева, в ближайшие дни будет одобрен список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в Болгарию. Также будут указаны страны, после приезда из которых нужно будет пройти 14-дневный карантин. Остаются обязательными соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок в закрытых общественных местах.

С 6 июля ношение защитных масок обязательно и в общественном транспорте по всей Швейцарии, где более 32 тысяч заболевших и около 2 тысяч умерших от COVID-19. Данное решение теперь обязательно для всех кантонов.

Любой человек, въезжающий в Швейцарию из стран повышенного риска, должен будет провести 10 дней в режиме карантина. Эти ограничения на въезд будут действовать до 20 июля. После этого Швейцария последует за ЕС и разрешит въезд на свою территорию лиц из третьих стран, включая Китай.

В ночь на 9 июля режим жесткого карантина вновь вступил в силу в Мельбурне - втором по численности населения городе Австралии. На этот раз локдаун вводится на срок в шесть недель. Жители смогут выходить из дома только для покупки продуктов и товаров первой необходимости, а также для занятий спортом, работы или учебы, если не получается перевести эту деятельность в удаленный режим. Под запретом будут и поездки за пределы Мельбурна, так же, как въезд в город из других регионов. Однако магазины и парикмахерские останутся открытыми.

Карантин было решено ввести после того, как в штате Виктория, столицей которого является Мельбурн, был зарегистрирован 191 новый случай коронавируса – самый значительный суточный прирост числа заболевших с начала пандемии. Премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс назвал такую цифру «неоправданно большой». Всего в стране более 9 тысяч случаев заражения и 106 умерших.

