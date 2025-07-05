В Португалии прошла церемония прощания с нападающим «Ливерпуля» Диогу Жотой - ФОТО

Сегодня, 5 июля, состоялись похороны нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, который выступал за «Пенафиел».

Церемония прошла на кладбище Гондомара – города, где выросли футболисты. Игроки погибли в автокатастрофе, машина форварда «Ливерпуля» вылетела с трассы и загорелась. Мужчины не смогли выбраться.

Траурное мероприятие посетили футболисты мерсисайдской команды и сокомандники Диогу по сборной Португалии. Рубен Невеш и Жоау Канселу прилетели из США менее чем через 24 часа после матча 1/4 финала клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля». Во время минуты молчания перед игрой футболисты не смогли сдержать слёз. Невеш как один из лучших друзей Жоты нёс гроб Диогу.

Источник: Чемпионат