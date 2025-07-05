Азербайджанские боксеры завоевали бронзу на Кубке мира в Астане

Завершились полуфинальные поединки Кубка мира по боксу, который проходит в столице Казахстана — Астане.

Трое представителей сборной Азербайджана — Субхан Мамедов (50 кг), Махаммадали Гасымзаде (60 кг) и Магомед Абдуллаев (+90 кг) — выступили в полуфиналах и стали обладателями бронзовых медалей турнира.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие более 300 боксёров из 30 стран. Финальные бои и церемония закрытия состоятся завтра.

Источник: Trend