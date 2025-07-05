Названы имена пострадавших при столкновении двух катеров в Мингячевире - ОБНОВЛЕНО

Стали известны имена пострадавших при столкновении двух моторных катеров на участке реки Кура, проходящем через Мингячевир.

Как сообщает Report, в результате аварии легкие травмы получили пять человек.

В больницу были доставлены А. Велиев (2011 г. р.), А. Худиев (2008 г. р.), О. Худиев (1984 г. р.), Г. Худиева (2007 г. р.), Т. Худиев (2018 г. р.) и Х. Велиев (1983 г. р.).

Еще двоим помощь была оказана на месте.

Доставку катеров и граждан на берег обеспечили силы Государственной службы контроля за малыми судами и спасения на водах МЧС.

По факту происшествия проводится расследование.

16:50

В Мингячевире на реке Кура столкнулись 2 катера.

Как сообщает Report, в результате происшествия не менее 5 человек получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу.

По факту проводится расследование.