Названы имена пострадавших при столкновении двух катеров в Мингячевире - ОБНОВЛЕНО
Стали известны имена пострадавших при столкновении двух моторных катеров на участке реки Кура, проходящем через Мингячевир.
Как сообщает Report, в результате аварии легкие травмы получили пять человек.
В больницу были доставлены А. Велиев (2011 г. р.), А. Худиев (2008 г. р.), О. Худиев (1984 г. р.), Г. Худиева (2007 г. р.), Т. Худиев (2018 г. р.) и Х. Велиев (1983 г. р.).
Еще двоим помощь была оказана на месте.
Доставку катеров и граждан на берег обеспечили силы Государственной службы контроля за малыми судами и спасения на водах МЧС.
По факту происшествия проводится расследование.
16:50
В Мингячевире на реке Кура столкнулись 2 катера.
Как сообщает Report, в результате происшествия не менее 5 человек получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие доставлены в больницу.
По факту проводится расследование.