Вы чьих будете? На кого работают холопы из оппозиции?..

- Ты чьих будешь?

- Что значит чьих?

- Чей холоп, спрашиваю!

- Извините, но я вас не понимаю!

Этот замечательный диалог, который, как вы помните, состоялся между героями известного фильма - Иваном Васильевичем Грозным и Шпаком, весьма уместен в свете последних событий.

На днях наша нафталиновая оппозиция умудрилась-таки собраться за круглым столом практически в полном составе.

Во встрече приняли участие заржавевшие оппозиционеры в лице Али Керимли, Исы Гамбара, Арифа Гаджилы, Хикмета Гаджизаде и Панаха Гусейна.

Им составили компанию главред, похоже, застывшего во времени информагентства «Туран» Мехман Алиев и… экс-министр здравоохранения, зэк со стажем Али Инсанов.

Что же заставило собраться за столом эту пеструю компанию политиков, еще совсем недавно проклинавших друг друга на чем свет стоит?

Ведь все мы помним недавние статусы Али Керимли в соцсети Фейсбук, в которых он называл Ису Гамбара нерукопожатным. Как помним и то, что не далее, чем несколько недель тому назад Панах Гусейн сидел напротив секретаря правящей партии «Ени Азербайджан», и говорил о необходимости диалога с властью.

Можно долго и нудно перечислять разногласия, которые казались непреодолимым препятствием в отношениях данных политиков, но в данном контексте куда интереснее другое – с чего это вдруг эти господа срочно решили начать договариваться? И главное – о чем?

Ответ, как всегда, найти несложно. Обратимся к хронологии.

В последние несколько месяцев в общественно-политической жизни Азербайджана практически отсутствуют какие-либо серьезные негативные события.

То же самое можно сказать и об экономике – страна, можно сказать, вступила в фазу усиленного рабочего режима, когда центральное место в политике власти заняли категории эффективности и ориентированности на конкретные результаты. Глава государства инициировал один за другим, как социальные пакеты, нацеленные на улучшение благосостояния граждан, так и конкретные программы по реформированию госуправления и экономической сферы.

В рамках данного процесса многочисленные назначения получили новые лица – молодые, но опытные управленцы, основным критерием при отборе которых были исключительно профессиональные качества.

По этому поводу высказывался и сам глава государства: нам, по его словам, нужны новые кадры, современные, знающие и понимающие как работает глобальная экономика.

Но, кое-кому, похоже, этот процесс пришелся не по душе.

Итак, небольшое обобщение:

Президент снимает старых, несоответствующих требованиям времени, управленцев и назначает новых…

… в некоторых СМИ начинается истерия и откровенное саботирование реформ.

Президент продолжает инициировать реформы и менять кадры…

… Оппозиция отмечается сразу двумя акциями в центре города, основная цель которых парализовать нормальный ритм жизни столицы, привлечь на свою сторону побольше нейтральных зевак, спровоцировать полицию на агрессию.

Президент продолжает менять кадры. Новые назначенцы по большей части молодые, перспективные кадры…

… Оппозиция, а также ряд СМИ продолжают истерику.

Президент проводит множество встреч с членами своей команды, на которых подчеркивает необходимость продолжения реформ и внимания к чаяниям граждан…

…Прямо как вишенка на торте – «заржавевшие» оппозиционные лидеры, словно восставшие из ада мертвецы, собираются за круглым столом, чтобы обсудить…

А что, собственно, они обсуждали?

Ответ очевиден – что делать, когда почва окончательно выбита из-под ног?

Реформы госаппарата и экономики практически не оставляют поля для маневра, а, и без того узкая, электоральная база оппозиции стремительно сокращается.

Единственный выход – саботировать реформы. Ведь только так можно остановить рост и без того высокого рейтинга главы государства.

Открытым остается лишь вопрос о том, кто дергает за ниточки этой, отработавшей свой ресурс, оппозиции? Искать соучастников можно, как внутри страны, так и вне ее.

Но очевидно одно - всякий, кто пытается подыгрывать оппозиции, должен рассматриваться как сила, срывающая реформы президента. И точка!

Ну и в качестве небольшого эпилога так хочется процитировать классика:

«А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты (читай политики) не годитесь».

С.Багиров

Статья отражает точку зрения автора