Заха Хадид: ей бы исполнилось 69 лет… - ФОТО

Вчера был день рождения легендарного архитектора, первой женщины, получившей Притцкеровскую премию – Захи Хадид, которой могло бы исполниться 69 лет.

В честь этого AD Magazine, как и многие другие сайты, опубликовал статью, в которой рассказал о 10 интересных фактах из ее жизни и 11 лучших проектах, в числе которых был упомянут Культурный центр Гейдара Алиева в Баку.

1. Она родилась в Багдаде, много путешествовала с семьей, училась в католической монастырской школе, а затем в Бейруте и Лондоне.

«Когда люди видят фантастический проект, они думают, что его невозможно реализовать в жизни. Но это неправильно. Все фантастическое — реально»

2. Ее работы казались всем слишком нереалистичными и долгое время не получали признания, подвергаясь жесткой критике. Свое первое здание Заха Хадид построила в 44 года.

3. Ее первый проект – пожарная часть на территории кампуса Vitra в Вайле-на-Рейне, построенная в 1994 году. В проекте архитектор обобщила идеи конструктивистов — Корбюзье, Гропиуса, Кандинского. Именно этот проект был первой из ее работ, получивших мировое признание.

4. Учителем Захи был основатель бюро ОМА Рем Колхас. Под его руководством она делала свою дипломную работу — отель на мосту. Проект назывался «Тектоник Малевича» и был вдохновлен русским авангардом.

«Однажды мне сказали: "Ты не получишь эту работу, потому что у тебя сложный характер". У меня был ответ, но, к сожалению, я не могу повторить его публично»

5. О ее бескомпромиссном характере ходили легенды. Однажды Заха потребовала высадить ее из задержавшегося на взлетно-посадочной полосе самолета и зарегистрировать ее саму и весь багаж на другой рейс, который отправится в пункт назначения без малейших задержек. Известен также случай, когда архитектор отправила ассистентку с Венецианской архитектурной биеннале в свою лондонскую квартиру за парой туфель, которые она непременно хотела надеть на вечеринку.

6. Заха Хадид – автор успешной линии обуви, причем не одной. Ее интересы не ограничивались одной архитектурой. В 2009 году Заха придумала необычные туфли с обтекаемыми формами для бразильской марки Melissa. Туфли облегали ногу как вторая кожа и были сделаны из пластика. Далее были коллаборации с Lacosta и брендом United Nude. Сходство туфель по эскизам Захи с архитектурными проектами очевидно! Футуристичные туфли Flames для United Nude были напечатаны на 3D-принтере. А Nova выполнены из хромированного винила и дополнены 16-сантиметровым каблуком.

7. Еще одной страстью великой женщины было создание дизайна ювелирных украшений. Для датского ювелирного бренда Georg Jensen Заха Хадид придумала серебряное кольцо Lamellae Double Ring, которое надевается на два пальца.

В 2015 году Заха также сотрудничала с ювелирным брендом Bvlgari. Она представила свою интерпретацию легендарного кольца B.zero1 из белого, желтого и розового золота.

«Я не могу сказать, что пожертвовала семьей ради карьеры. Конечно, работа повлияла на мою личную жизнь. Но не потому, что я хотела пожертвовать семьей. Просто так сложилось»

8. Несмотря на когда-то распространившиеся слухи о том, что она была замужем за своим коллегой Патриком Шумахером, официальный пресс-релиз заверил, что это всего лишь сплетня. На самом же деле она никогда не была замужем и не имела детей, но всегда отрицала, что пожертвовала семейной жизнью ради карьеры.

9. Утром 31 марта 2016 года Заха Хадид скончалась от острого сердечного приступа. После ее смерти бюро Zaha Hadid Architects возглавил Патрик Шумахер — он продолжил реализовывать проекты, которые не успела закончить Заха, а также создавать новые.

«Нужно всегда верить в себя. Если бы у меня не было веры, я бы давным-давно собрала свои вещи и уехала из Англии»

10. Заха Хадид была одной из самых влиятельных женщин мира. В 2004 году она стала первой женщиной, получившей Притцкеровскую премию (архитектурный аналог Нобеля) за проект Центра водных видов спорта в Лондоне. Хадид никогда не соглашалась на обычные проекты и не любила играть по чужим правилам. Несмотря ни на что, ей удалось стать новатором в архитектуре и примером для подражания в индустрии, в которой, по мнению многих, доминируют мужчины. Она также получила титул «Деловая женщина года Veuve Clicquot». В 2008 году Forbes назвал ее одной из самых влиятельных женщин мира, а The Time в 2010 году включил в свой список 100 влиятельных мыслителей года.

В список 11 лучших проектов Захи Хадид, составленный журналом AD Magazine вошли Торгово-развлекательный комплекс Galaxy Soho (Пекин, 2012), Лыжный трамплин «Бергизель» (Инсбрук, 2002), Национальный музей искусств XXI века (Рим, 2009), Административное здание Pierres Vives (Франция, 2012), Культурный центр Гейдара Алиева (Азербайджан, 2013), Инновационное здание для студентов Jockey Club Innovation Tower (Гонконг, 2014), Горный музей (Южный Тироль, 2015), Бизнес-центр Dominion (Москва, 2015), Исследовательский центр в Эр-Рияде (Саудовская Аравия, 2017), Capital Hill Residence (2018, Россия), Жилой комплекс 520 West 28th Street (Нью-Йорк, 2018).

И.Нармин, Г.Р.