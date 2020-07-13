Закон об изменениях в Уголовно-Процессуальный кодекс АР: что он предусматривает?

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Закон об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс подготовлен в рамках исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики «Об углублении судебно-правовых реформ».

Целью закона является создание правовых рамок для применения современных информационно-коммуникационных технологий в уголовном процессе, повышение эффективности уголовного судопроизводства, расширение возможностей обращения в суд, а также устранение случаев злоупотребления в данной сфере посредством применения инновативных средств.

В целом закон предусматривает следующие нововведения:

устанавливает правила ведения уголовного процесса посредством информационной системы «Электронный суд»;

вводит процедуры проведения процессуальных действий в режиме видеоконференцсвязи;

определяет правила ведения беспрерывной аудиозаписи судебных заседаний с целью обеспечения всестороннего отражения уголовного процесса в протоколах суда;

регулирует правила освобождения от наказания за экономические преступления при условии примирения с потерпевшим, возмещения ущерба и соответствующих выплат в государственный бюджет;

расширяет порядок прекращения уголовного преследования в ходе подготовительного слушания, что способствует значительному сокращению сроков судебного производства;

совершенствует правила подачи и рассмотрения кассационных жалоб и протестов в Верховный суд;

впервые подробно определяет порядок производства по признанию приговоров судов иностранных государств.

Отметим, что закон вступает в силу 15 июля 2020 года.