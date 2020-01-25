Замминистра Мятин Керимли назначен на высокий пост в международной организации

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Мятин Керимли назначен на высокий пост в Международной организации труда.

Как сообщает 1news.az, он назначен на должность директора Управления островных стран Тихого океана Международной организации труда (МОТ).

Бюро тихоокеанских островных стран МОТ, расположенное в столице Фиджи городе Сува, отвечает за содействие достойному труду в 22 странах региона, развитие партнерских отношений с правительствами, торговыми и деловыми организациями, достижение Целей ООН в области устойчивого развития, связанных с занятостью и социальной защитой, а также по другим вопросам, вытекающим из мандата МОТ в регионе.

Мятин Керимли стал первым гражданином Азербайджана, работающим на столь высоком посту в системе МОТ. Отметим, что он является заместителем министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики с февраля 2014 года.

Тимур Рзаев