Зеленский поделился мыслями о развитии отношений с Азербайджаном – ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Азербайджане, поделился своими мыслями об основных аспектах азербайджано-украинского сотрудничества в своем Твиттере.

«Украина и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ», - написал он в одном из своих твиттов.

В двух других Зеленский затронул взаимный экономический и энергетический интерес.

«На днях отмечается десятилетие успешной деятельности в Украине компании SOCAR. Мы всесторонне содействуем ее работе по поставкам нефти и газа и другим взаимовыгодным проектам», - написал он.

Выразил Зеленский и поддержку Южному газовому коридору:

«Украина приветствует проект «Южный газовый коридор». Мы договорились изучить возможности его расширения. Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям. Следует использовать уникальный транзитный потенциал наших стран и развивать инфраструктуру».

В отдельном статусе президент Украины отметил, что государственными интересами обеих стран является рост взаимных инвестиций. Телекоммуникационный сектор он считает хорошей возможностью для этого.

Во вторник в Баку состоялись встречи президентов Азербайджана и Украины Ильхама Алиева и Владимира Зеленского один на один и в расширенном составе.

Ранее президент Украины поделился и неофициальной фотографией, снятой в дороге. На ней – электронное табло Баку ЭкспоЦентра, на котором изображены флаги Азербайджана и Украины. За короткое время фотография набрала более 200 тысяч лайков и 1500 комментариев.

Елена Остапенко, Э.Т.