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В МВД Турции сообщили о четверых погибших при землетрясении - ОБНОВЛЕНО

24 Января, 2020 в 23:40 ~ 1 минута на чтение 2495
В МВД Турции сообщили о четверых погибших при землетрясении - ОБНОВЛЕНО

Число погибших при землетрясении на востоке Турции возросло до четырех, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу в пятницу.

Ранее глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение амплитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 21.55. Сообщалось об одном погибшем.

"При землетрясении погибли четыре наших гражданина – два в провинции Малатья и двое в провинции Элязыг", - сказал Сойлу в эфире телеканала NTV.

По сообщению агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, в пострадавший регион направлены палатки и теплые одеяла.

РИА Новости

22:36

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу на востоке Турции.

Об этом 24 января сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр на своей странице в Twitter.

Сейсмологи отметили, что толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

О пострадавших информации нет.

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