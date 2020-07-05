Жителям 16 районов и городов выплатят по 190 манатов - ВИДЕО

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В общей сложности 287 тысячам безработным и лицам, потерявшим работу из-за карантинного режима, в 16 районах и городах будут выплачены 190 манатов.

Об этом сказал телеканалу АзТв министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, в связи с этим выделено 55 миллионов манатов, подготовлен проект решения, который будет утвержден Кабинетом министров в ближайшие дни. Эти выплаты будут выдаваться безработным и лицам, которые работают неформально и потеряли прибыли из-за особого карантинного режима. Таким образом, в ближайшие дни 287 тысячам человек в 16 городах и районах, где ужесточен особый карантинный режим, будут предоставлены эти выплаты посредством банковских карт.

Отметим, что особый карантинный режим был продлен с 06.00 5 июля до 06.00 20 июля. Он охватил Баку, Джалилабад, Гянджу, Лянкаран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах, Абшеронский район, а также Геранбой, Гейгель, Мингячевир, Барду, Хачмаз, Самух, Сиязань и Шеки - включая как сами эти города так и районы, центрами которых они являются.

Источник: Trend