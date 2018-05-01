Зияфет Аскеров о предательстве в свое время Али Керимли Эльчибея

Глядя на хронику предательства тех, кто называет себя радикальной оппозицией, с 90-х годов и до наших дней, приходишь в ужас.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил первый вице-спикер Зияфет Аскеров.

По его словам, на протяжении этих лет у этих людей не произошло ни грамма развития, у них нет ни понятия государственности, ни мировоззрения.

«Чем вы занимались все эти годы? Откуда эта ненависть к этому государству, государственности? Вы ведь граждане Азербайджана. Я понимаю, что у вас есть заказчики, но вы же ведь граждане Азербайджана», - сказал он.

З.Аскеров сказал, что, несмотря на все это, Азербайджан продолжит развиваться.

«Они намеренно действуют так, чтобы вызвать беспорядки. Али Керимли как в свое время предал Эльчибея, так и сейчас он предает государство», - сказал он.

А.А.