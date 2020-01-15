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Дан старт «MFL Carlsberg Бизнес лиги»: РЕЗУЛЬТАТЫ матчей – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 14:35 ~ 2 минуты на чтение 326
Дан старт «MFL Carlsberg Бизнес лиги»: РЕЗУЛЬТАТЫ матчей – ФОТО – ВИДЕО

Стартовали матчи «MFL Carlsberg Бизнес-лиги», которая проводится крупнейшей любительской футбольной лигой страны - MFL - и эксклюзивным партнером турнира - Carlsberg Azerbaijan.

Как сообщает 1news.az, в минувшее воскресенье состоялись матчи первого тура.

Как известно, команды были поделены на две подгруппы - по 12 в каждой. 

Надо отметить, что большинство матчей первого тура ознаменовалось бескомпромиссной борьбой.    

Самым голевым матчем первого тура стала игра между командами Universal и Katsan Group, завершившаяся победой первой со счетом 9:5. В свою очередь, Soliton LTD учинил разгром JTİ, поразив ворота соперника 7 раз (7:1).

А вот в матчах Expressbank – METAK и Avromed – Gilan Tekstil Park голов забито не было.

В группе В самой результативной встречей стала игра между Ruma Hotels и SOCAR. В упорной борьбе победу одержали «нефтяники» - 7:4. 

Голевую ничью выдали команды Norm Sement и Veysəloğlu - 2:2.

Тяжелую победу в стартовом туре одержал Zeytun Pharmaceuticals, обыгравший PolatYol - 3:2.

С лучшими моментами матчей 1-го тура можно ознакомиться в нижеприведенном видео:

«MFL Carlsberg Бизнес-лига» - это абсолютно новый турнир для корпоративных команд. Как отмечалось выше, эксклюзивным партнером турнира является компания Carlsberg Azerbaijan. Организационную поддержку турниру оказывает АФФА.

В турнире примут участие 24 команды, которые поделены на две равные группы. 4 лучшие команды из каждой группы получат путевку в плей-офф. Две лучшие команды по итогам четвертьфинальных и полуфинальных матчей разыграют между собой трофей.

Команда – победитель турнира в качестве приза получит возможность в полном составе посетить финал Кубка Турции по футболу, который пройдет 21 мая 2020 года. Расходы (авиабилеты, размещение в отеле и билеты на игру) будут оплачены спонсором турнира – компанией Carlsberg Azerbaijan.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте лиги – mfl.az, а также на 1news.az, являющемся информационным партнером турнира.

1news.az

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