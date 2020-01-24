2020-й: год глубоких реформ и достижения новых целей

«В целом 2019 год был успешным для нашей страны».

Ильхам Алиев, Президент Азербайджанской Республики

В новом году аграрии проанализировали свою деятельность, отметили успехи, достигнутые в прошлом году, выявили недочеты в своей работе, поставили задачи для достижения целей, поставленных в концепции развития «Азербайджан-2020: взгляд в будущее».

На совещании при Президенте Ильхаме Алиеве, посвященном итогам 2019 года, которое состоялось в начале января 2020 года, было отмечено, что сельское хозяйство страны выросло примерно на 7 процентов. Особенно высоким этот рост был в растениеводстве — более чем на 10 процентов. Инфляция составила всего 2,6 процента, а денежные доходы населения выросли на 7,4 процента. То есть это свидетельствует о том, что денежные доходы населения опередили инфляцию. Таким образом, реальные доходы населения выросли. А это является одним из важных показателей любого государства. Наш ненефтяной экспорт вырос на 14 процентов. Такой рост говорит о внимании, оказываемом в последние годы деятельности частного сектора, которое заключается в предоставлении льготных кредитов, субсидий и т.д.

Растениеводство

С заботой о хлебе

Начнем обзор с такой отрасли, как зерноводство. В прошлом году в Азербайджане было произведено 3 млн 538 тыс. тонн продукции, что по сравнению с предыдущим годом на 6,9 процента больше. Урожайность пшеницы составила примерно 32,4 центнера, рост по сравнению с предыдущим годом — примерно 2 центнера. «Бакинский рабочий» рассказывал на своих страницах о ходе летней страды, которая прошла в сжатые сроки и без потерь.

Овощеводство

Это — одна из крупных отраслей сельского хозяйства, действующая без перебоев. Ее труженики поставляют витаминную продукцию как на внутренний рынок, так и на крупнейшие рынки стран СНГ — России, Казахстана, Беларуси. Следует отметить, что производство овощей заметно возросло — аграрии произвели 1,5 млн тонн продукции. Уборочный овощной конвейер работает круглый год.

Хорошо потрудились картофелеводы и свекловоды, которые также входят в список производства важных продуктов. Ныне картофель практически выращивает каждый район республики. Свекловодство широко распространено в сельской глубинке, отрасль рентабельная и прибыльная, местные фермеры заключают договоры с частными компаниями на поставку свеклы.

Виноградарство

Одной из важных сфер является виноградарство. Виноградари различных регионов научились выращивать особо ценные технические сорта винограда из Франции, Испании для изготовления винной продукции, которая пользуется широким спросом в Китае, Японии. В зарубежных странах действуют торговые дома Азербайджана, предлагающие покупателям, помимо овощной и плодовой продукции, и широкий ассортимент вин различных марок.

Здесь необходимо отметить, что рост урожая наблюдается во всех отраслях растениеводства. Так, в хлопководстве он составил 26,4 процента, а производительность возросла на 67,6 процента, производство подсолнечника выросло на 43,3, картофеля — на 11,7, овощей — 12,17, бахчевых — 11,4, фруктов и овощей — 8,8 процента.

Технические культуры

В последние годы хлопководство успешно развивается, постепенно возвращая утраченные традиции.

Выступая на совещании, Президент Ильхам Алиев отметил, что в республике завершается сбор хлопка, и в этом году собран рекордный урожай — 294 тысячи тонн, урожайность в среднем составляет 29,4 центнера с гектара.

Глава государства отметил, что в последние годы этой сфере уделялось особое внимание, закуплена новая техника, принята государственная программа, в частности за последние 3 года закуплено 15.700 единиц техники, что позволило собрать 87% хлопка техникой, приняты меры по орошению, фермерам выданы льготные кредиты, производителям — субсидии, проведены работы по реконструкции хлопкоочистительных заводов, увеличены цены на закупку хлопка. В настоящее время в 20 районах высаживается хлопок, здесь трудоустроены около 200 тыс. человек.

Подводя итоги совещания, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что результаты, достигнутые в сфере хлопководства в этом году, радуют, что хлопководство стало прибыльной и трудоемкой сферой.

Табаководство

В республике успешно возрождается такая отрасль, как табаководство. Год от года расширяются табачные плантации, растут урожаи ценных сортов табака, на местах создаются все условия для частных производителей продукции, налажен процесс промышленной переработки сухого табака и выпуска сигарет высокого качества.

Современное животноводство

Второй крупной отраслью после растениеводства является животноводство, которое постоянно находится в развитии, совершенствуются формы и методы деятельности местных фермеров и крупных компаний. И здесь наблюдался существенный рост производства. Так, производство мяса в живом весе увеличилось на 3, молоко — 2,4, яиц — 9, шерсти — 1,6, кокона — 25,3 процента.

Подчеркнем, что стоимость продукции сельского хозяйства за январь—ноябрь текущего года по фактическим ценам составила 7 млрд 362,4 млн. манатов, из них 3 млрд. 731,1 млн. манатов приходится на животноводство, 3 млрд. 631,3 млн. манатов — на растениеводство.

Отметим, что, по данным Госкомстата, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в целом производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 7,1 процента, в том числе продукции животноводства — на 3,2%, растениеводства — на 11,3%.

Субсидии и агрострахование

Решающую роль в росте продукции аграрного сектора страны играют государственные субсидии. По новым правилам, фермеры могут получать 6 видов субсидий посредством электронной сельскохозяйственной информационной системы (EKTİS). Разделы по субсидированию животноводства и посевных, которые планируется выдавать на первоначальном этапе, размещены на портале www.eagro.az.

Каждый фермер, заполнивший заявку на субсидию в электронном личном кабинете, сможет рассчитать с помощью калькулятора причитающуюся ему субсидию до подтверждения заявки. По данным Минсельхоза республики, зарегистрировано около 450.000 фермеров, субсидии будут выдаваться на семена, на закупку животных, пчел и шелкопряд. Интересует земледельцев и новая для них тема — агрострахование. Как известно, Кабинет министров подписал Постановление о продукции, подпадающей под действие аграрного страхования, а затем был принят и закон об аграрном страховании. Агрострахование нацелено на укрепление продовольственной безопасности, снижение зависимости от импорта сырья и усиление экспортного потенциала.

Актуальной остается тема новых рынков сбыта и в целом привлечения инвестиций. Рассматривается создание большого, среднего и малого бизнес-кластеров в аграрной сфере.

Экспорт аграрной продукции растет с каждым годом, чему во многом способствует открытие торговых домов Азербайджана в странах ближнего зарубежья. Так, в России создано первое торговое представительство Азербайджана, и открыты два торговых и винных дома.

Задачи на 2020 год

В наступившем году основными сферами, где Министерство сельского хозяйства будет совместно работать с другими структурами, являются развитие интенсивного животноводства, увеличение производства табака и хлопка и развитие фруктоводства и овощеводства, которые являются основными экспортными продуктами.

— Широкое распространение интенсивного садоводства — один из наших главных приоритетов, — заявил министр сельского хозяйства республики Инам Керимов. По его словам, меры, осуществленные в сфере субсидий, приведут к либерализации и на рынке удобрений и еще больше упростят доступ фермеров к удобрениям.

Просвещение фермеров в сфере внедрения прогрессивных методов и инноваций также является одним из важных направлений. Поэтому эта область составит основные направления нашей деятельности.

Кроме того, в качестве приоритета обозначено и внедрение электронного сельского хозяйства, которое, как планируется, будет окончательно сформировано до конца 2020 года.

Итак, были обсуждены актуальные вопросы современного агросектора, определены цели и направления развития на год 2020-й. Труженики села, в свою очередь, обязались и в текущем году добиться высоких показателей производства и в растениеводстве, и в животноводстве, и в птицеводстве, и в других отраслях аграрного сектора экономики страны.

Зейтулла ДЖАББАРОВ