Рада утвердила назначение 16 министров нового кабмина Украины

Верховная рада проголосовала за назначение министров нового правительства Украины, кроме глав Министерства обороны и МИД.

«За» проголосовали 264 депутата, «против» - 15, воздержались - 19. Не голосовали 20.

14 июля Рада отправила в отставку с поста премьера Юлию Свириденко и весь кабмин. Ранее в четверг Верховная рада назначила новым премьером вместо Юлии Свириденко Сергея Корецкого, возглавлявшего до сих пор компанию «Нафтогаз». Новый премьер внес в Раду «пакет» из 16 министров за исключением главы Минобороны и МИД, кандидатуры которых должен вносить президент страны Владимир Зеленский.

Согласно списку, который публикуют депутаты и спикер Рады Руслан Стефанчук, Денис Шмыгаль сохранит пост первого вице-премьера - министра энергетики, Сергей Марченко останется министром финансов, Татьяна Бережная - министром культуры. Также свои посты сохранят глава Минздрава Виктор Ляшко и министр спорта Матвей Бедный.