«Утекает впустую уже 8 месяцев»: житель Мушфигабада бьет тревогу из-за потери питьевой воды

Жители поселка Мушфигабад недовольны тем, что питьевая вода стекает прямо на улицу.

Как передает 1news.az, об этом на горячую линию BAKU.WS сообщил местный житель Алтай Нифталиев.

По утверждению гражданина, уже около 8 месяцев в этой местности питьевая вода утекает впустую, расходуясь нецелевым образом. Заявитель отметил, что неоднократно обращался в профильные ведомства по поводу данной проблемы, однако до сих пор никаких мер принято не было.

Житель просит соответствующие структуры устранить неполадку и предотвратить потерю воды.

Редакция направила запрос по данному вопросу в профильное ведомство.