В Корее планируют запретить соцсети детям до 14 лет

Власти Республики Корея изучают возможность введения запрета на создание аккаунтов в социальных сетях для детей младше 14 лет.

Об этом сообщил глава Комиссии по средствам массовой коммуникации и связи страны Ким Чон Чхоль.

По его словам, также рассматривается вопрос ограничения влияния алгоритмов, которые могут стимулировать чрезмерное использование соцсетей среди подростков в возрасте от 14 до 19 лет.

Как передает агентство Yonhap, в парламенте страны уже представлены около семи законопроектов, направленных на регулирование использования социальных платформ несовершеннолетними.

Ким Чон Чхоль подчеркнул, что к возможным ограничениям необходимо подходить взвешенно, напомнив о предыдущем опыте регулирования онлайн-игр. В 2011 году в Южной Корее действовал закон, запрещавший подросткам младше 16 лет играть в онлайн-игры в ночное время — с полуночи до 06:00. Однако в январе 2022 года его отменили из-за негативного влияния на игровую индустрию и критики по поводу ограничения базовых прав пользователей.