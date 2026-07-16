Состоялась основная конференция по планированию учений «Eternity-2026»

Основная конференция по планированию командно-штабных учений с компьютерной поддержкой «Eternity-2026» прошла в соответствии с планом военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана, Грузии и Турции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

В учениях, которые состоятся в ноябре в Азербайджане, наряду с военнослужащими трех стран примут участие сотрудники Госагентства по охране стратегических объектов АР и Азербайджанских железных дорог.

Отметим, что план учений построен на сценарии охраны и обороны на тактическом уровне стратегических объектов и коммуникационных линий, проходящих по территории стран-участниц.

На конференции были обсуждены тема и цели учений, состав объединенного штаба, проведение тактических эпизодов на местности, а также другие организационные вопросы.