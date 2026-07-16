Временно будет приостановлено движение поездов по маршруту Баку - Балакян - Баку

В результате нестабильных погодных условий, наблюдающихся в Гахском, Загатальском и Балакянском районах, продолжаются работы по устранению ущерба, нанесенного железнодорожной инфраструктуре на участке Гах - Балакян.

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Согласно сообщению, в целях безопасности до 1 августа поезда, курсирующие в направлении Баку - Балакян, будут следовать только до станции Гах. Рейсы в направлении Балакян - Баку также будут отправляться со станции Гах.

В АЖД заявили, что для полного восстановления железнодорожного полотна и обеспечения безопасности движения поездов с 1 августа рейсы по маршруту Баку - Балакян - Баку будут временно приостановлены.

Отмечается, что пассажирам, приобревшим билеты на этот маршрут на даты с 1 по 13 августа, их стоимость будет возвращена в полном объеме.

В АЖД добавили, что общественности будет предоставлена дополнительная информация о ходе выполняемых работ и возобновлении движения поездов.