Начальник Генштаба Азербайджанской армии находится с визитом в Беларуси

Находящаяся с официальным визитом в Беларуси делегация во главе с первым заместителем министра обороны Азербайджана - начальником Генерального штаба, генерал-полковником Керимом Велиевым посетила ряд военных объектов.

Как сообщили в Министерстве обороны, азербайджанская делегация посетила авиабазу Вооруженных сил Беларуси, а также отдельную десантно-штурмовую бригаду, где ознакомилась с образцами военной и специальной техники, состоящими на вооружении подразделений сил специальных операций и радиоэлектронной борьбы.

В соответствии с планом генерал-полковник К. Велиев посетил центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, а также предприятие государственного военно-промышленного комплекса.

После ознакомления с деятельностью центра гостям была представлена информация о подготовке операторов беспилотных авиационных комплексов и принципах работы на тренажерах.

В рамках визита азербайджанская делегация также посетила бюст Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева в Минске, возложила к нему цветы и почтила его память.