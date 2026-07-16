В Азербайджане задержали мужчин, шантажировавших женщин с помощью ИИ - ВИДЕО

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана задержали двух человек, подозреваемых в использовании искусственного интеллекта для шантажа женщин.

Как сообщили в МВД, злоумышленники скачивали фотографии женщин из социальных сетей, после чего с помощью ИИ изменяли изображения, добавляя на них непристойные и унизительные элементы. Затем отредактированные снимки распространялись через фейковые аккаунты, а их жертвам предлагалось заплатить за удаление компрометирующего контента.

В ходе оперативно-технических мероприятий были задержаны 31-летний Логман Джабизаде и 20-летний Эльвин Мамедов. По версии следствия, они использовали фотографии из TikTok, Instagram и Telegram, обрабатывали их с помощью программ искусственного интеллекта и требовали у потерпевших различные суммы денег.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых привлечены к уголовной ответственности.

В МВД напомнили, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта значительно повышает риск злоупотреблений с использованием опубликованных в интернете фотографий и видеозаписей. Граждан призвали не передавать личные материалы незнакомцам, осторожно относиться к подозрительным сообщениям и учитывать, что размещенный в социальных сетях контент может быть использован в противоправных целях.