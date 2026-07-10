Азербайджанский капитан скончался в Литве, получив известие о смерти отца

Капитан судна из Азербайджана скончался в Литве

52-летний Эльшан Надир оглу Ахмедов, капитан корабля под турецким флагом, скончался в Литве, передает Ölkə.az.

Во время следования в Египет он получил известие о смерти своего отца — Надира Ахмедова. В тот момент судно находилось в Балтийском море и пришвартовалось у берегов Литвы. Эльшан Ахмедов покинул борт, чтобы вернуться в Азербайджан и принять участие в похоронах отца.

Однако перед возвращением на родину его состояние резко ухудшилось. На место была вызвана скорая медицинская помощь, но врачам не удалось спасти его жизнь.

В настоящее время тело Эльшана Ахмедова находится в морге в Литве. Решаются вопросы, связанные с доставкой его тела в Азербайджан.

Известно, что капитан проживал в посёлке Сахиль Гарадагского района Баку.