 Азербайджанский капитан скончался в Литве, получив известие о смерти отца | 1news.az | Новости
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Общество

Азербайджанский капитан скончался в Литве, получив известие о смерти отца

First News Media19:00 - Сегодня
Азербайджанский капитан скончался в Литве, получив известие о смерти отца

Капитан судна из Азербайджана скончался в Литве

52-летний Эльшан Надир оглу Ахмедов, капитан корабля под турецким флагом, скончался в Литве, передает Ölkə.az.

Во время следования в Египет он получил известие о смерти своего отца — Надира Ахмедова. В тот момент судно находилось в Балтийском море и пришвартовалось у берегов Литвы. Эльшан Ахмедов покинул борт, чтобы вернуться в Азербайджан и принять участие в похоронах отца.

Однако перед возвращением на родину его состояние резко ухудшилось. На место была вызвана скорая медицинская помощь, но врачам не удалось спасти его жизнь.

В настоящее время тело Эльшана Ахмедова находится в морге в Литве. Решаются вопросы, связанные с доставкой его тела в Азербайджан.

Известно, что капитан проживал в посёлке Сахиль Гарадагского района Баку.

 

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