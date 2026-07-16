Мариана Василева получила новую должность в Федерации легкой атлетики Азербайджана

Мариана Василева назначена директором по спортивным вопросам Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФЛА).

Как сообщила пресс-служба ФЛА, решение о ее назначении было принято на заседании федерации под руководством президента организации Джавида Гурбанова.

Мариана Василева — бывшая болгарская гимнастка, многие годы посвятившая развитию художественной гимнастики в Азербайджане. Возглавляя национальную сборную в качестве главного тренера, она привела азербайджанских спортсменок к многочисленным успехам, включая медали чемпионатов мира и Европы, а также высокие результаты на Олимпийских играх.

Ранее Василева также занимала должность вице-президента Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).