Хикмет Гаджиев: Азербайджан живет в условиях реального мира с Арменией, но требует от нее изменения конституции

Азербайджан и Армения живут в условиях реального мира и восстанавливают торговые связи после десятилетий конфликта, сообщил агентству Reuters помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев высоко оценил прогресс двух стран на пути к миру, включая рост прямых контактов и двусторонней торговли.

«Мы живем в условиях реального мира. Для Азербайджана и Армении мир — это не просто то, что написано на бумаге или содержится в декларации, это реальность», — заявил он в интервью, указав на увеличение поставок азербайджанских нефтепродуктов в Армению.

Несмотря на достигнутый прогресс, он подчеркнул, что Баку твердо стоит на своей позиции относительно конституции Армении.

«Форма конституционных изменений — это внутреннее дело Армении, — отметил Гаджиев. — Для Азербайджана важно, чтобы положения, которые мы рассматриваем как территориальные претензии к нашей стране, были официально удалены — будь то путем принятия новой конституции или через другой юридический механизм».

«Как только этот вопрос будет решен, мы считаем, что препятствий для подписания окончательного мирного соглашения не останется», сказал Гаджиев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что хочет провести референдум по изменению конституции и что проект нового основного закона будет опубликован до конца этого года.

Гаджиев подчеркнул, что одной лишь публикации проекта будет недостаточно для подписания мирного соглашения.

Он также сообщил, что Азербайджан получил «серьезные и положительные сигналы» от Соединенных Штатов о том, что строительные работы на планируемом транспортном коридоре, поддерживаемом Вашингтоном, могут начаться уже этой осенью.

Предлагаемый 43-километровый (27 миль) коридор, получивший название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), должен пройти через территорию Армении. Он свяжет основную часть Азербайджана с Нахчываном.

«Наша позиция заключается в том, что этот проект (TRIPP) должен быть реализован как можно скорее», — сказал Гаджиев.

Он добавил, что инфраструктура, ведущая к Зангиланскому району на юго-западе Азербайджана, будет в основном завершена к концу 2026 года, после чего ее можно будет соединить с планируемой инфраструктурой в Армении и Турции.