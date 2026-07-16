Говорят, что сложнее всего разбудить человека, который притворяется спящим. Но еще сложнее объяснить базовые законы геополитики российским «экспертам», которые до сих пор искренне верят, что глобус вращается исключительно вокруг Кремля, а все бывшие союзные республики обязаны каждое утро совершать ритуальный поклон в сторону Москвы.

Очередным приступом имперской ностальгии разродилось издание «Свободная пресса», опубликовавшее материал с кричащим заголовком о «самостийном Азербайджане» и «оковах русского колониализма». В тексте собрано комбо из всех возможных штампов: тут вам и «добровольное» вхождение Азербайджана в СССР, и «Азербайджан никогда бы не состоялся без советской власти», и даже традиционные пугалки в стиле «посмотрите на Украину».

Давайте спокойно, без лишних эмоций, но предельно жестко разберем этот набор исторических мифов, подтасовок и откровенной пропаганды. Благо, реальные факты - вещь упрямая, и бьют они имперское высокомерие наотмашь.

О «добровольности» под дулом пулемета

Один из главных спикеров статьи, политолог Леонид Крутаков, на голубом глазу утверждает, что Азербайджан вошел в состав СССР «добровольно, никто его туда не загонял».

Здесь хочется поинтересоваться, какую именно историческую литературу читал господин Крутаков. Очевидно, ту, где штурм Баку XI Красной Армией в апреле 1920 года стыдливо именуется «дружеским визитом». Азербайджанская Демократическая Республика, провозглашенная 28 мая 1918 года, де-факто была признана ведущими мировыми державами на Парижской мирной конференции. Это было состоявшееся государство со своим парламентом, правительством, армией и дипломатическими миссиями.

«Добровольное вхождение» Азербайджана в советскую империю мало чем отличалось от печально известного «референдума» в Крыму в 2014 году, проведенного под прицелом автоматов «зеленых человечков». Роль этих самых «человечков» в 1920 году блестяще исполнила сакрализированная в советской историографии 11-я Красная Армия. Она принесла на штыках не «свободу», а жесткую оккупацию, ликвидировав суверенное государство и насадив чуждые Баку порядки силой оружия. Называть этот вооруженный захват «добровольным решением» - это не просто переписывание истории, это расписка в собственной профнепригодности.

Культурная колонизация: почему Баку запрещали писать на родном языке

Авторы статьи возмущаются термином «колониальный период», который использовал президент Ильхам Алиев, выступая на IV Шушинском глобальном медиафоруме. Мол, какая же это колония, если Азербайджан был «полноправной республикой»?

Давайте сравним жизнь Азербайджана в Российской империи и СССР с классическими западными колониями. Главный признак колониализма - это систематическое вытравливание национальной идентичности, языка, культуры и традиционных ценностей коренного народа. И здесь советская власть превзошла многих классических колонизаторов.

В отличие от соседних Грузии и Армении, которым Москва милостиво разрешила сохранить древнюю письменность и вести обучение на родном языке, Азербайджан подвергся жесточайшему лингвистическому эксперименту. За короткий советский период азербайджанскому народу дважды принудительно меняли алфавит - сначала с арабской графики на латиницу, а затем, в 1939 году, директивно перевели на кириллицу. Цель была очевидной: оторвать целые поколения от их литературного, исторического и религиозного наследия, превратив их в Иванов, родства не помнящих.

Доступ к качественному высшему образованию на азербайджанском языке планомерно сокращался. В обществе десятилетиями насаждалась разрушительная парадигма: хочешь сделать карьеру - забудь родную речь. Тех, кто продолжал думать национальными категориями и требовал обучения детей на родном языке, система выставляла «невежественными провинциалами» и маргиналами. Если это не колониальная политика культурного подавления, то что это?

Экологический террор и выкачанные миллиарды

Еще один тезис, вызвавший истерику у московских аналитиков, касается варварской эксплуатации азербайджанских недр. Крутаков договаривается до того, что Россия якобы «в ущерб себе» посылала в республику ресурсы.

Это заявление звучит как плохой анекдот. Первым и главным выгодополучателем от любых «вливаний» в промышленность Азербайджана была сама Москва. Именно Баку на протяжении полутора веков обеспечивал имперские амбиции сначала Романовых, а затем большевиков.

Пока из Азербайджана вывозились сотни миллионов тонн «черного золота», о благополучии самой республики и ее жителей никто не думал. Результатом этой хищнической, варварской добычи стал настоящий экологический террор на Абшеронском полуострове. Огромные территории в Баку и его окрестностях были превращены в выжженную землю, покрытую ядовитыми нефтяными озерами.

Когда Советский Союз распался, Азербайджан мгновенно столкнулся с острейшим дефицитом электроэнергии - хваленая советская инфраструктура оказалась изношенной и неспособной обеспечить базовые нужды независимой страны. В итоге молодое азербайджанское государство было вынуждено годами за счет собственного бюджета ликвидировать тяжелейшие экологические последствия советского присутствия, рекультивируя отравленные земли и отстраивая энергосистему с нуля.

Забытый подвиг бакинской нефти

Разговоры о том, что Азербайджан «не выстоял бы во Второй мировой войне без СССР», разбиваются о сухие цифры военной статистики. Правда заключается в том, что сам Советский Союз никогда бы не выиграл эту войну без Азербайджана.

Победа над нацизмом была одержана не только на полях сражений, но и у буровых скважин Баку. Подвиг азербайджанского народа совершался в тылу - у изнуряющих смен на промыслах, на нефтеперерабатывающих заводах и в госпиталях.

Сухая статистика военных лет говорит сама за себя: бакинская нефть обеспечивала свыше 80% всех потребностей СССР в топливе, а доля производимых в республике авиационных и моторных масел достигала колоссальных 96%. Помимо этого, промышленные предприятия Баку за годы войны освоили и наладили выпуск более 130 видов различного вооружения, боеприпасов и военного снаряжения.

Именно поэтому четыре из пяти советских танков, самолетов и автомобилей заправлялись исключительно бакинским горючим, а заводы Баку без остановки собирали истребители Як-3 и штамповали реактивные снаряды для легендарных «Катюш».

И как же отблагодарила Москва азербайджанский народ за этот колоссальный вклад? А никак. Баку так и не удостоился звания «Города-героя», а в постсоветский период ему даже символически не присвоили статус «Города трудовой доблести». Наградная номенклатура Кремля всегда была избирательной. Реальный трудовой пот и кровь бакинских рабочих оказались менее важны для советских идеологов, чем соответствие сухим догматическим критериям.

О «сослагательном наклонении» истории

«Азербайджан никогда не состоялся бы как государство без СССР», - вещают со страниц «СП» кремлевские эксперты.

Между тем, как известно, история действительно не терпит сослагательного наклонения. Но давайте проведем простой мысленный эксперимент. Представьте, что все те гигантские природные ресурсы, которые советская власть десятилетиями выкачивала из Азербайджана и транжирила на поддержку сомнительных коммунистических режимов по всему миру, остались бы в распоряжении независимого Азербайджанского государства.

Если бы Баку развивался самостоятельно, как нормальное суверенное государство, а не как сырьевой придаток империи, сегодня Азербайджан был бы в разы богаче, а его технологический и экономический уровень опережал бы многие развитые страны. Советская власть не «создала» Азербайджан - она десятилетиями сдерживала его естественный экономический и национальный рост, используя его ресурсы для латания дыр в разваливающейся плановой экономике.

Двойные стандарты: о правах граждан и зеркальных мерах

Особое умиление вызывают стенания Крутакова по поводу «11 россиян в азербайджанских тюрьмах», которых якобы избивают и унижают. Автор доходит до прямых угроз, сокрушаясь, что МИД РФ не запускает ракеты по Баку, как это сделали бы США.

Прежде чем разбрасываться дешевыми обвинениями, московским спикерам стоило бы взглянуть на то, что происходит внутри самой России. Именно там в последние годы азербайджанская диаспора сталкивается с беспрецедентным давлением и откровенно жестоким обращением со стороны правоохранительных органов.

Достаточно вспомнить трагические события в Екатеринбурге, где двое граждан Азербайджана - братья Сафаровы - погибли в результате жестоких пыток и избиений со стороны местных силовиков. Их травмы были несовместимы с жизнью.

По всей России фиксируются десятки случаев, когда азербайджанцев задерживают без реальных оснований, подвергают унижениям, лишают гражданства и депортируют по надуманным предлогам. На этом фоне попытки обвинить Баку в «плохом обращении» с нарушившими закон иностранными гражданами выглядят как верхушка цинизма и классические двойные стандарты.

Почему Баку поддерживает Украину

Московские авторы искренне недоумевают: почему Азербайджан поддерживает независимость и территориальную целостность Украины? Для них это выглядит как «антироссийский жест».

На самом деле здесь нет никакой конъюнктуры - исключительно принципиальная и последовательная позиция государства. Азербайджан сам 30 лет жил в условиях военной оккупации своих земель, столкнувшись с этническими чистками, разрушением городов и потерей контроля над международно признанными границами.

Баку, как никто другой в мире, знает, что такое стать жертвой необоснованной агрессии, которую агрессор пытается оправдать сфальсифицированной историей и искаженными геополитическими концепциями. Поддержка Украины для Азербайджана - это не попытка «насолить Москве», а принципиальная верность международному праву и незыблемости суверенных границ.

Вместо эпилога: пора взрослеть

Азербайджан не пытается отречься от общего прошлого с Россией. Это глупо и бессмысленно - имперский период зафиксирован в учебниках истории, и никто не собирается его вычеркивать. Но разница между Баку и Москвой в том, что Азербайджан смотрит в будущее, а российские политологи продолжают жить ностальгией по давно умершей империи.

Пытаться сегодня измерять суверенитет Баку лекалами XIX или XX века, угрожать «ракетными ударами» и требовать отчетов в МИД за независимую внешнюю политику - это тупиковый путь. Азербайджан состоялся как сильное, самодостаточное и экономически независимое государство, которое само решает, с кем дружить, какие транспортные коридоры строить и как оценивать свое собственное прошлое. И никакие истерики в прессе этого факта уже не изменят.