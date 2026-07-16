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Председатель Милли Меджлиса встретилась с Премьер-министром Государства Палестина - ФОТО

First News Media18:15 - Сегодня
Председатель Милли Меджлиса встретилась с Премьер-министром Государства Палестина - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 16 июля встретилась с находящимся с визитом в нашей стране Премьер-министром Государства Палестина Мухаммедом Мустафой.

Как сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью парламента, С. Гафарова рассказала о дружественных отношениях и основанном на взаимном уважении сотрудничестве между Азербайджаном и Палестиной. Подчеркнув важную роль визитов на высоком уровне, а также проводимых встреч в углублении межгосударственных связей, председатель Милли Меджлиса выразила уверенность в том, что нынешний визит Премьер-министра Палестины в нашу страну внесет важный вклад в дальнейшее развитие отношений и расширение сотрудничества между двумя странами.

Председатель парламента отметила, что Азербайджан занимает принципиальную позицию по палестинскому вопросу и подчеркнула, что эта позиция последовательно отстаивается и в рамках международных организаций.

В свою очередь, М. Мустафа выразил благодарность азербайджанскому государству, народу и парламенту за последовательную политическую, дипломатическую и гуманитарную поддержку, оказываемую по палестинскому вопросу. Отметив важность встреч, проведенных им с Президентом и премьер-министром Азербайджана, гость подчеркнул, что постоянная поддержка руководства страны никогда не будет забыта палестинским народом. Премьер-министр также высоко оценил вклад Азербайджана в международные мирные инициативы и заявил о приверженности его страны справедливому и прочному миру на основе принципа «двух государств».

М. Мустафа обратил внимание на наличие большого потенциала для расширения сотрудничества между двумя странами в сферах сельского хозяйства, образования и гуманитарной области. В этом контексте он особо отметил строительство школы в Палестине при поддержке Азербайджана и другие совместные проекты. Заявив, что придает особое значение развитию межпарламентского сотрудничества, он подчеркнул важность дальнейшего расширения этого взаимодействия по различным направлениям.

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