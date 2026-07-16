Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Президента США Дональда Трампа.
«Господин Президент,
Благодарю Вас за публикацию, ссылаясь на Breitbart, моих высказываний на Шушинском глобальном медиафоруме, где я назвал Вас «Человеком мира».
Менее чем за месяц до первой годовщины исторического Вашингтонского саммита хотел бы вновь выразить Вам искреннюю признательность за Вашу незаменимую роль в продвижении прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Ваше лидерство внесло исторический вклад в приближение нашего региона к миру, стабильности и процветанию.
Вы действительно — Человек мира», - говорится в публикации главы государства в соцсети X.
Mr. President (@realDonaldTrump),
Thank you for sharing my remarks from the Shusha Global Media Forum, where I described you as a “Man of Peace,” citing Breitbart.
With less than a month remaining until the first anniversary of the historic Washington Summit, I would like to… pic.twitter.com/02Lcs2lPKk — Ilham Aliyev (@presidentaz) July 16, 2026
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