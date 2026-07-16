Стало известно состояние пострадавших в ночной аварии в Зардабе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Обнародовано текущее состояние пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Зардабе.
Об этом 1news.az сообщили в TƏBİB (Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями).
Согласно сообщению, трое пострадавших в результате ДТП были госпитализированы вчера около 23:30 в отделение скорой медицинской помощи Зардабской центральной районной больницы.
Каждому из пациентов, у которых диагностировали травмы различных частей тела, были оказаны все необходимые медицинские услуги.
В настоящее время их лечение продолжается в хирургическом отделении больницы. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
10:49
В Зардабе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, во время движения по территории района автомобиль марки Kia Rio потерял управление и врезался в придорожное дерево, а затем - в осветительный столб.
В результате аварии транспортное средство получило серьезные повреждения, находившиеся в салоне пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Пострадавшие были незамедлительно доставлены в Зардабскую центральную районную больницу бригадой скорой медицинской помощи.
По факту происшествия проводится расследование.