Стало известно состояние пострадавших в ночной аварии в Зардабе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Обнародовано текущее состояние пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Зардабе.

Об этом 1news.az сообщили в TƏBİB (Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями).

Согласно сообщению, трое пострадавших в результате ДТП были госпитализированы вчера около 23:30 в отделение скорой медицинской помощи Зардабской центральной районной больницы.

Каждому из пациентов, у которых диагностировали травмы различных частей тела, были оказаны все необходимые медицинские услуги.

В настоящее время их лечение продолжается в хирургическом отделении больницы. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

10:49

В Зардабе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, во время движения по территории района автомобиль марки Kia Rio потерял управление и врезался в придорожное дерево, а затем - в осветительный столб.

В результате аварии транспортное средство получило серьезные повреждения, находившиеся в салоне пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были незамедлительно доставлены в Зардабскую центральную районную больницу бригадой скорой медицинской помощи.

По факту происшествия проводится расследование.