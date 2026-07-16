Когда критика превращается в травлю: уроки резонансной рекламы

Рекламная кампания азербайджанского бренда Almond CakeBakery, главными героями которой стали актер Талех Юзбеков и актриса Туркян Мурад, за считанные часы превратилась из очередного коммерческого проекта в одну из самых обсуждаемых тем азербайджанского сегмента социальных сетей.

Построенный на противопоставлении «естественной» и «искусственной» внешности рекламный ролик вызвал широкий общественный резонанс, разделив пользователей на два лагеря.

Значительная часть аудитории восприняла рекламу крайне негативно. Пользователи указывали на то, что подобная подача не только закрепляет устаревшие гендерные стереотипы, но и фактически противопоставляет женщин друг другу, формируя представление о том, что внешность становится главным критерием их оценки. Многие обращали внимание и на то, что реклама использует достаточно чувствительную для современного общества тему, которая уже долгие годы остается предметом общественных дискуссий.

Особенно заметной оказалась реакция мужчин. Под публикациями, посвященными рекламному ролику, можно было встретить десятки комментариев, в которых пользователи вновь обращались к хорошо знакомым патриархальным установкам. Женская ценность вновь определялась исключительно через внешность, способность соответствовать определенным стандартам красоты и ожиданиям мужчины. Одни утверждали, что «настоящая женщина никогда не станет менять свою внешность», другие противопоставляли «естественных» и «искусственных» женщин, используя откровенно уничижительные формулировки. Нередко подобные комментарии сопровождались заявлениями о том, что косметологические процедуры якобы делают женщину менее достойной уважения или семейной жизни.

Наиболее ярким свидетельством того, насколько быстро общественная дискуссия способна выйти за рамки первоначальной темы, стала реакция пользователей на семью Талеха Юзбекова. Несмотря на то что рекламный ролик являлся творческим продуктом с участием нескольких человек, значительная часть критики неожиданно оказалась направлена вовсе не на саму рекламу, а на супругу актера — блогера Хатиру Юзбекову.

Фактически произошло явление, которое все чаще можно наблюдать в эпоху социальных сетей, критика общественного продукта постепенно сместилась в сторону обсуждения людей, не имеющих отношения к его созданию. Вместо анализа идеи рекламной кампании пользователи начали искать противоречия в личной жизни актера, обсуждать внешность его супруги, косметологические процедуры, семейные отношения и даже делать выводы о ее жизненной позиции, не имея для этого никаких оснований.

Сама Хатира Юзбекова не осталась в стороне и решила публично отреагировать на происходящее. В своих публикациях в социальной сети Instagram она отметила, что за более чем одиннадцать лет работы в качестве инфлюенсера неоднократно сталкивалась с критикой, насмешками и оскорблениями, касающимися ее возраста, фигуры и внешности. Однако, по ее словам, несмотря на пережитый опыт, она никогда не позволяла себе отвечать тем же, унижая других женщин из-за их внешности или особенностей тела.

Не менее важной стала и другая мысль, прозвучавшая в ее обращении. Хатира подчеркнула, что они с супругом являются разными людьми, обладающими собственными взглядами, убеждениями и мнением по различным вопросам. По ее словам, она считает несправедливым тот факт, что критика, адресованная одному человеку, автоматически распространяется и на членов его семьи лишь по причине родственных отношений.

«Защищая других женщин в своем понимании, почему вы унижаете женщину, позицию которой по этому вопросу даже не знаете?» — этот вопрос стал одним из ключевых в ее обращении. По сути, он затронул гораздо более широкую проблему, чем обсуждение одного рекламного ролика. Речь уже шла о феномене коллективной ответственности, когда человек становится объектом общественного осуждения исключительно потому, что является супругом, родственником или близким человеком публичной личности.

Хатира также отметила, что при желании давно могла бы использовать многочисленные публикации и насмешливые ролики о себе для привлечения внимания или повышения собственной популярности, однако сознательно никогда этого не делала. По ее словам, причиной публичной реакции стало лишь то, что обсуждение перешло допустимые границы и перестало касаться непосредственно рекламы.

Еще более показательным оказалось то, что в своих комментариях многие пользователи фактически воспроизводили ту же логику, которую сами ранее критиковали. Осуждая рекламу за оценку женщины исключительно через призму внешности, они одновременно обсуждали внешность Хатиры Юзбековой, предполагаемые косметологические процедуры, фотографии разных лет и соответствие тем или иным стандартам красоты.

Таким образом, дискуссия окончательно сместилась от разговора о социальной ответственности рекламы к обсуждению людей, не являвшихся предметом первоначального общественного интереса. При этом сама критика постепенно перестала выполнять свою первоначальную функцию - анализировать проблему - и превратилась в инструмент давления на конкретных людей. Опять таки, женщин.

На происходящее впоследствии публично отреагировал и сам Талех Юзбеков. В своем обращении актер признал право общества критиковать рекламный ролик и отметил, что негативная реакция зрителей является нормальной частью публичной дискуссии. Однако, по его словам, ситуация изменилась в тот момент, когда критика перестала касаться самой рекламы и перешла в плоскость личных оскорблений, сообщений в личных переписках и нападок на членов его семьи.

По словам Талеха Юзбекова, после публикации ролика пользователи начали массово писать ему личные сообщения с оскорблениями. Позже объектом нападок стала его супруга, которая, как подчеркнул актер, вовсе не принимала участия в создании рекламной кампании. Он отметил, что многие пользователи, ранее выступавшие против травли женщин в интернете, сами начали использовать те же методы, направив поток критики уже в адрес его семьи.

Особое внимание актер уделил многочисленным комментариям, связанным с внешностью супруги. Он отметил, что пользователи активно обсуждали косметологические процедуры, пытаясь таким образом доказать лицемерие его позиции. При этом Талех Юзбеков подчеркнул, что подобные процедуры никогда не были для него поводом осуждать человека.

Однако, как признался Талех Юзбеков, настоящей красной чертой для него стала ситуация, когда пользователи социальных сетей начали публиковать фотографии его одиннадцатилетней дочери. По словам актера, некоторые комментаторы писали, что, когда девочка вырастет, ей также «сделают пластику», используя ребенка исключительно как инструмент для того, чтобы причинить боль ее родителям.

На фоне продолжающейся дискуссии свою позицию озвучила и актриса Туркян Мурад, исполнившая в рекламном ролике образ девушки с «искусственной внешностью». В своем обращении она поблагодарила пользователей за поддержку и одновременно ответила тем, кто продолжал критиковать ее участие в проекте.

Актриса подчеркнула, что сыграла определенный художественный образ, а не демонстрировала собственную жизненную позицию. По словам Туркян Мурад, если бы она действительно испытывала комплексы по поводу своей внешности, то не согласилась бы сниматься в подобной рекламе.

Несмотря на то что полная версия рекламного ролика впоследствии была удалена с официальных страниц бренда, обсуждение на этом не завершилось. Напротив, ситуация продолжила развиваться уже за пределами самой рекламной кампании, превратившись в более широкую дискуссию о границах допустимого в рекламе, культуре общения в социальных сетях и ответственности пользователей за собственные слова.

Свое мнение по поводу рекламной кампании высказал и Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, который обратил внимание уже не столько на общественную реакцию, сколько на содержание самого ролика и его возможное влияние на восприятие гендерных ролей в обществе.

В ведомстве отметили, что рекламный ролик представляет женские и мужские роли через призму традиционных гендерных стереотипов, тогда как образ женщины в нем оценивается преимущественно с точки зрения внешности и фактически сводится к роли объекта.

В Государственном комитете подчеркнули, что средства массовой информации и рекламная продукция оказывают существенное влияние на формирование общественного сознания, особенно среди детей и подростков. Именно поэтому контент, который закрепляет устоявшиеся гендерные стереотипы, способен не только формировать искаженные представления о социальных ролях мужчин и женщин, но и негативно отражаться на развитии здоровых общественных отношений.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что вопрос касается не только этической стороны рекламы, но и ее соответствия действующему законодательству. Согласно Закону Азербайджанской Республики «О гарантиях обеспечения гендерного (мужского и женского) равенства», любые формы дискриминации по признаку пола недопустимы. В свою очередь Закон «О рекламе» предусматривает, что рекламная продукция должна соответствовать этическим нормам, не содержать элементов, унижающих достоинство личности, пропагандирующих дискриминацию или формирующих негативные модели общественного поведения.

В Государственном комитете также отметили, что современная реклама несет не только коммерческую, но и социальную функцию. Именно поэтому при создании подобных кампаний важно демонстрировать женщин и мужчин не исключительно через их внешность, а прежде всего через профессиональные качества, интеллектуальный потенциал и вклад в общественную жизнь.

История вокруг этого рекламного ролика стала показательным примером того, насколько быстро в эпоху социальных сетей общественная дискуссия может изменить свое направление. Начавшись как обсуждение неоднозначной рекламной кампании и вопросов репрезентации женщин, она довольно быстро превратилась в поток взаимных обвинений, публичных оскорблений и переходов на личности.

Безусловно, общество имеет полное право критиковать рекламу, публичные высказывания, фильмы, музыкальные произведения и любые другие продукты, становящиеся частью информационного пространства. Более того, именно открытая дискуссия зачастую становится стимулом для бизнеса внимательнее относиться к вопросам социальной ответственности и учитывать чувствительность отдельных тем.

Однако критика перестает выполнять свою конструктивную функцию в тот момент, когда предметом обсуждения становятся уже не идеи, а конкретные люди. Тем более если речь идет о членах семьи, которые не принимали участия в создании спорного продукта, или о несовершеннолетних детях, не имеющих никакого отношения к возникшему общественному конфликту.

Не менее показательным оказалось и другое обстоятельство. Многие пользователи, осуждавшие рекламу за объективизацию женщин и разделение их по внешним признакам, сами в процессе обсуждения начали использовать аналогичные методы. Насмешки над внешностью, обсуждение возраста, фигуры, косметологических процедур и пластической хирургии стали обычной частью комментариев, хотя именно подобный подход многие называли главной проблемой самого рекламного ролика.

В результате сложилась парадоксальная ситуация. Осуждая дискриминационный посыл рекламы, часть общества сама воспроизвела те же механизмы, против которых выступала. Вместо разговора о социальных стереотипах вновь началось разделение женщин на «правильных» и «неправильных», обсуждение их внешности и попытки оценить человека исключительно по тому, как он выглядит.

Эта история еще раз показала, насколько важно сохранять границу между общественной критикой и травлей. Публичная дискуссия может быть жесткой, эмоциональной и принципиальной, однако она неизбежно теряет свою ценность, когда аргументы сменяются личными оскорблениями, а желание обсудить проблему превращается в стремление унизить конкретного человека.

В конечном счете главным вопросом этой истории стала уже не сама реклама. Гораздо важнее оказалось то, насколько общество готово вести сложные разговоры, не отказываясь при этом от уважения к человеческому достоинству. Ведь именно способность критиковать идеи, а не людей, во многом определяет зрелость общественного диалога и качество современной публичной дискуссии.