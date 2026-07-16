Важная новость для родителей, выплачивающих алименты: Деньги могут перечислять на счет ребенка — ВИДЕО

Несмотря на то что выплата алиментов после развода регулируется законодательством, между родителями нередко возникают споры о том, как расходуются эти средства. Если родитель, выплачивающий алименты, считает, что деньги тратятся не на нужды ребенка, а на другие цели, он имеет право обратиться в суд. Изучив обстоятельства дела, суд может принять решение о перечислении части алиментов на банковский счет, открытый на имя ребенка.

Об этом говорится в сюжете İTV.

При исполнении подобных судебных решений учитываются следующие моменты:

Судебный контроль: заявления о нецелевом использовании алиментов тщательно проверяются судом, при этом требуются соответствующие доказательства.

заявления о нецелевом использовании алиментов тщательно проверяются судом, при этом требуются соответствующие доказательства. Лимит в 50%: если суд сочтет это необходимым, он может постановить перечислять на банковский счет ребенка не более 50% суммы алиментов.

если суд сочтет это необходимым, он может постановить перечислять на банковский счет ребенка не более 50% суммы алиментов. Интересы ребенка: главным приоритетом во всех подобных делах является обеспечение потребностей ребенка, включая расходы на образование, лечение и другие необходимые нужды.

Отмечается, что подобные решения не носят массового характера. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке, а приоритетом для суда всегда остаются интересы ребенка.