Дипломат, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев отмечает день рождения

Сегодня свой день рождения празднует азербайджанский дипломат, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев.

Х.Пашаев внес огромный вклад в развитие азербайджанской науки и образования.

Хафиз Мир Джалал оглу Пашаев родился 2 мая 1941 года в Баку.

В 1963 году окончил факультет физики Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет). В 1964-1967 годах работал в Институте физики Академии наук Азербайджана.

В 1971 году окончил аспирантуру Института атомной энергии имени Курчатова в Москве.

В 1971-1992 годах работал научным сотрудником, директором лаборатории в Институте физики Национальной академии наук Азербайджана. В 1984 году получил научную степень доктора физико-математических наук. В 1993 - 2006 годах являлся послом Азербайджана в США (одновременно в Мексике и Канаде).

14 августа 2006 года был назначен заместителем министра иностранных дел и ректором Дипломатической академии МИД Азербайджана.

Автор более 100 научных произведений, двух монографий, а также десятков статей на общественно-политические темы.

2 мая 2011 года за плодотворную общественно-политическую деятельность в Азербайджане и заслуги в науке и педагогике награжден орденом «Шохрат».

2 мая 2016 года за заслуги в развитии образования в Азербайджане награжден орденом «Шараф», 9 июля 2019 года - орденом «За службу Отечеству» 2-й степени, 29 апреля 2021 года - орденом «За службу Отечеству» 1-й степени.