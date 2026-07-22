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Общество

В Азербайджане отмечается День национальной прессы

First News Media07:50 - Сегодня
В Азербайджане отмечается День национальной прессы

Сегодня, 22 июля, в день выпуска первого печатного издания - газеты «Экинчи» Гасанбеком Зардаби, в Азербайджане отмечается День национальной прессы.

Национальная пресса сильно повлияла на формирование национального самосознания в конце 19-го - начале 20-го веков, что вылилось в создание первой демократической республики на всем Востоке и предоставление права голоса женщинам уже в 1919 году, в то же время, что и в Соединенных Штатах.

С 80-х годов прошлого века национальная пресса стала носителем миссии создания свободной и демократической прессы, уважения к мыслям и выражениям людей, оперативного информирования посредством обновляющейся информации, пропаганды идей плюрализма и толерантности.

Сегодня отечественная пресса, которую часто называют «четвертой властью», способствует прозрачности многих процессов и улучшению выполнения своей деятельности тремя «классическими» ветвями власти (исполнительной, законодательной, судебной).

Напомним, что указом Общенационального лидера Гейдара Алиева от 16 августа 1998 года «О мерах по обеспечению в Азербайджанской Республике свободы слова, мысли и информации» в стране была ликвидирована цензура над средствами массовой информации.

Этот указ дал серьезный толчок ускоренному развитию средств массовой информации, определил также основные направления широкой государственной программы в сфере повышения их рациональности.

Коллектив 1news.az поздравляет своих коллег с Днем национальной прессы и желает им успехов на журналистском поприще!

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