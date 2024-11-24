В Тбилиси у здания парламента готовят площадку для митинга оппозиции

У парламента Грузии в Тбилиси готовят площадку, предположительно, для митинга оппозиции, не согласной с результатами парламентских выборов.

Об этом сообщает РИА Новости.

За возведением конструкций перед зданием наблюдают сотрудники полиции. У стен здания также стоят полицейские автомобили.

Оппозиция ранее анонсировала на воскресенье, 24 ноября, марш по центру Тбилиси к парламенту и митинг перед парламентом.

Перед акцией МВД Грузии предупредило оппозицию об уголовной ответственности в случае блокировки здания парламента или других государственных учреждений.

Там отметили, что за данное преступление, совершенное группой лиц, может грозить до 4 лет лишения свободы.

Источник: Gazeta.Ru