Маск призвал колонизировать Марс вместо развязывания третьей мировой войны

Американский миллиардер Илон Маск призвал 24 ноября колонизировать Марс вместо развязывания третьей мировой войны.

На своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter) он опубликовал две фотографии, на которых представлены головы людей, а также летящие в них пули. Так, на первом изображении пуля попадает в мозг, что символизирует смерть. Под фотографией написано: «Третья мировая война».

Во втором случае пуля проходит мимо черепа, рядом с изображением размещена надпись «Колонизация Марса». Таким образом Маск сделал отсылку к покушению на избранного президента США Дональда Трампа. На тот момент пуля прошла в нескольких сантиметрах от его головы, он не пострадал в результате инцидента.

Предприниматель неоднократно высказывался о том, что человечество сможет выжить только в том случае, если начнет осваивать другие планеты. Можно предположить, что, опубликовав такой пост, миллиардер намекает на то, что избрание Трампа спасет мир от глобального конфликта и откроет возможности для покорения космоса.

Источник: Iz.Ru