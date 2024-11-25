Армения начала получать индийские РСЗО Pinaka. Соглашение об их поставках было подписано между двумя странами около 2-х лет назад после длительных переговоров.

Как говорится в армянской прессе, всего было приобретено 4 батареи за $250 млн.

Pinaka способна поражать цели на расстоянии более 80 км в зависимости от типа применяемой ракеты. Пусковая установка может вести огонь самыми современными ракетами, соответствующие испытания продолжаются по мере появления новых средств поражения.

Как отмечается в индийской прессе, передача Иревану пусковых установок Pinaka началась примерно в то же время, когда Нью-Дели развернул поставки в Армению зенитно-ракетных комплексов Akash.