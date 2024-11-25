Трамп уволит из армии всех военных-трансгендеров

Дональд Трамп планирует издать указ, который приведет к увольнению всех военнослужащих-трансгендеров из рядов вооруженных сил США.

Приказ может быть отдан в первый день его возвращения в Белый дом, 20 января, сообщает лондонская Times со ссылкой на источники в американском министерстве обороны. Предполагается, что среди действующих военнослужащих армии США есть около 15 тысяч трансгендеров. Их уволят по медицинским показаниям, что определит их непригодность к службе.

Это также приведет к запрету на службу в армии трансгендеров и произойдет в то время, когда почти все виды вооруженных сил США не справляются с выполнением целевых показателей по набору новобранцев. Во время предвыборной кампании Трамп выступил против практики «пробуждения» в армии, заявив, что некоторые высокопоставленные офицеры зачастую больше заинтересованы в разнообразии, равенстве и инклюзивности, чем в планировании боевых действий.

Ожидается, что запрет будет более широким, чем аналогичный указ, принятый во время его первого срока на посту, когда Трамп запретил трансгендерам вступать в вооруженные силы, но позволил тем, кто уже служит, сохранить свои должности. Президент Байден отменил указ, но на этот раз даже те, кто прослужил десятилетия, будут отстранены от своих должностей, согласно нескольким источникам издания.

Источник: РБК