В Турции из-за сильных снегопадов отменены занятия в школах

Из-за сильного снегопада в ряде провинций Турции было принято решение приостановить учебный процесс на один день, 25 ноября.

В связи с интенсивными снегопадами и возможными проблемами с транспортом обучение было приостановлено в городах Болу, Кайсери, Нигде, Невшехир, Орду, Гюмюшхане, Байбурт, Сивас, Токат, Йозгат, Хатай, Элазыг и других. В этих регионах также предоставлены административные отпуска для сотрудников с ограниченными возможностями, беременных женщин и работников с хроническими заболеваниями.

В ряде регионов отменены занятия в школах, которые находятся в сельской местности и отдаленных районах.

В Трабзоне из-за сильного снегопада приостановлено обучение в районах, расположенных на высоте, и в сельских школах.

Местные власти призывают жителей соблюдать осторожность на дорогах и учитывать ухудшение погодных условий.

Источник: Anadolu