Посол России: «Важно, чтобы мирный договор Баку и Еревана был основан на справедливом урегулировании всех взаимных озабоченностей»

Россия заинтересована в скорейшем установлении прочного мира между Арменией и Азербайджаном.

Об этом в интервью "Известиям" заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

«Как правило, подготовка любого мирного договора — кропотливый и весьма ответственный процесс. Разумеется, в Москве заинтересованы в том, чтобы между Арменией и Азербайджаном как можно скорее воцарился прочный мир. Важно в то же время, чтобы этот судьбоносный для региона документ был основан на справедливом урегулировании всех взаимных озабоченностей, без «горького послевкусия» для какой-либо из сторон», — отметил российский посол.

По его словам, «достижение взаимоприемлемых компромиссов между Ереваном и Баку — процесс непростой и требующий времени».

«Россия неизменно готова предоставить нашим армянским и азербайджанским партнерам помощь в урегулировании двусторонних отношений, следуя духу и букве комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов. Формы и объемы такого содействия выбирать самим переговаривающимся сторонам», — сказал посол.

Дипломат добавил, что Россия приветствует прошедшие 24 октября на площадке саммита БРИКС в Казани контакты на высшем уровне между Арменией и Азербайджаном, «позволившие придать полезный импульс диалогу по вопросам нормализации отношений».

Источник: «Известия»