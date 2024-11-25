В новом правительстве Грузии будет три новых министра: Мака Бочоришвили возглавит МИД, Анри Оханашвили – Министерство юстиции, Давид Сонгулашвили – Министерство окружающей среды и сельского хозяйства.

Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Обновленный состав Кабмина будет представлен парламенту XI созыва для утверждения в понедельник, после того как новоизбранный законодательный орган приобретет полные полномочия.

Источник: Sputnik-Грузия