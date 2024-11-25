В Грузии сообщили, что выборы президента должны состояться в 2024 году

Выборы президента Грузии, а также его инаугурация должны состояться в этом году.

Об этом заявил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, пишут грузинские СМИ.

«Мы должны избрать президента сроком на пять лет. Соответственно, для того чтобы президент был избран на пять лет, важно, чтобы выборы и инаугурация состоялись в этом году», - сказал Папуашвили.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что выборы нового президента Грузии, предположительно, пройдут в начале 2025 года.