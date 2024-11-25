МЧС Азербайджана и России обсудили расширение сотрудничества

В Москве состоялась встреча первого замминистра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенанта Рафаила Мирзоева с министром гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий России генерал-лейтенантом Александром Куренковым.

Об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

Согласно информации, на встрече обсуждались перспективы сотрудничества в области предупреждения и ликвидации последствий природных катаклизмов и техногенных происшествий.

На встрече была отмечена успешная реализация совместного Плана действий на 2024-2026 годы, подписанного сторонами в начале года в Баку. В рамках данного соглашения азербайджанские специалисты посетили Центр по проведению спасательных операций особого риска МЧС России "Лидер", приняли участие в семинаре по международным поисково-спасательным операциям на базе отряда "Центроспас" и Ногинского спасательного центра, а также в мероприятиях XV Международного салона "Комплексная безопасность - 2024". Также в сентябре в Астрахани было проведено наблюдение за учениями по ликвидации условной аварии и разливов нефти в северной части Каспийского моря.

Также было отмечено, что в течение года при поддержке Международной организации гражданской обороны посредством соответствующих вузов МЧС России были проведены три совместные научно-практические конференции и два курса по повышению квалификации.

На встрече была подчеркнута важность расширения сотрудничества ведомств двух стран в следующем году. В связи с этим в конце января следующего года в Архангельске МЧС России планирует провести межведомственные опытно-исследовательские учения "Безопасная Арктика - 2025", в которых МЧС Азербайджана намерено участвовать в качестве наблюдателя.

А.Куренков в ходе встречи отметил, что это позволит не только испытать современные подходы и технологии в борьбе с природными и техногенными катастрофами в Арктике, но и станет источником новых интересных идей для подготовки к совместным международным учениям "Каспий-2026".

На встрече был подчеркнут большой потенциал взаимовыгодного сотрудничества в рамках СНГ. Отмечено, что азербайджанская сторона положительно оценивает инициативу повышения заседаний Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям России и Беларуси до уровня министров. А.Куренков сказал, что это придаст дополнительный импульс сотрудничеству в рамках Содружества.

Стороны отметили, что сотрудничество в рамках Международной организации гражданской обороны является одним из важных аспектов межгосударственных отношений в области чрезвычайных ситуаций. Благодаря потенциалу организации успешно реализован ряд проектов, направленных на дальнейшее совершенствование органов по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.