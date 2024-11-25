В колонии Казахстана предотвратили теракт

Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали подозреваемого и его подельников, готовящих теракт в учреждении уголовно-исполнительной системы.

Об этом сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана, передает ТАСС.

Отмечается, что проверялись колонии в Алматинской, Костанайской областей и области Жетысу. Пресечена деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии. По предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде террористической идеологии, а также вербовали людей для работы в организации.

Источник: Gazeta.Ru