Семья из Татарстана хочет назвать ребенка в честь ракеты «Орешник»

Многодетная семья Суховых из Набережных Челнов собирается назвать своего потенциального 15-го ребенка Орешником или Орешницей - в честь российской ракеты.

Об этом написала «Газета.Ru».

«Что касается нашего защитника «Орешника», мы не против и Орешницы, и Путника, Путницы, Спутника, Спутницы во имя и во славу защиты планеты, земли Российской Федерации. Нашей великой и могущественной страны России, нашего народа российского», - рассказал глава семейства Владимир Сухов.

Семья воспитывает 14 детей, причем самая младшая дочь появилась на свет в минувшем году. Ее назвали Россия-Святосия-Святороссия.

Ранее Владимир Путин заявил об успешных испытаниях новейшей российской гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» и поздравил создателей с этим достижением.