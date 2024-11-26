ЕС вложит €1 млрд в развитие военного производства в Украине

Евросоюз намерен инвестировать €1 млрд в развитие военного производства в Украине из второго транша в €1,5 млрд экспроприированных доходов от замороженных активов России.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на сессии Европарламента в Страсбурге.

«Из следующего транша [доходов от замороженных активов РФ] в €1,5 млрд Еврокомиссия предлагает выделить €1 млрд на военную промышленность Украины», - сказал Рейндерс.

Источник: ТАСС