В ОДКБ определят будущее системы коллективной безопасности

Основные направления дальнейшего совершенствования системы безопасности будут определены на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«На заседании СКБ ОДКБ будут подведены итоги взаимодействия в рамках организации в текущем году, определены основные направления дальнейшего совершенствования системы коллективной безопасности. Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным темам», - говорится в сообщении.

В Астане 28 ноября состоятся сначала совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, а затем сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ (саммит).