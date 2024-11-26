Дуда: Россия стремится к доминированию на Южном Кавказе
«В нашем регионе тоже существует нестабильность, вызванная агрессивными действиями России против Украины.
Военная ситуация также оказывает свое влияние непосредственно на Кавказ. Россия хочет осуществлять доминантные действия и в этом регионе, мы это видим. Мы хотим, чтобы все конфликты заканчивались мирным путем».
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Армении Ваагном Хачатуряном в Иреване, сообщают армянские СМИ.
Анджей Дуда заявил, что высоко ценит сближение Армении с европейской цивилизацией.
«Для нас большое значение имеет дальнейшая активизация политических отношений с Арменией и развитие сотрудничества в различных сферах», - сказал он.
276