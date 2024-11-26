В России испытали новый беспилотник с огнеметом

В России провели успешные испытания нового дрона с огнеметом под названием «Горыныч 2.0».

Об этом ТАСС рассказал основатель центра «Крымский беспилотник» Виталий Романов.

По его словам, новую модель разрабатывали в течение нескольких месяцев.

«Беспилотник выбрасывает мощную струю зажигательной смеси, огнемет может быть применен множество раз. Дроны заполняются всевозможной различной смесью, от модернизации которой зависит конечное применение», - отметил Романов.

Как подчеркнул основатель центра, беспилотник может применяться для уничтожения дронов противника с установленной на них связью Starlink, оптоволоконных БПЛА.