Меняется расписание движения поездов на зеленой и красной линиях метро

В связи с капитальным ремонтом и реконструкцией разворотной камеры на станции «Həzi Aslanov» с 30 ноября будет изменено расписание движения поездов на зелёной и красной линиях Бакинского метрополитена.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Бакинского метрополитена.

На время ремонта были приняты меры по организации движения на линиях, а также по регулированию работы станции «Həzi Aslanov» в части перевозки пассажиров и решению других технических вопросов. Поезда красной линии (от станции «İçərişəhər») и зелёной линии (от станции «Dərnəgül») будут следовать до станции «Əhmədli».

В будние дни будет действовать максимально плотный график движения поездов, который технически возможен. В часы пик (с 07:00 до 10:00 и с 17:30 до 19:30) на участке «28 May-Əhmədli» движение поездов будет организовано с интервалом 2 минуты. По субботам интервал движения на этом участке с 07:00 до 21:00 составит 2,5 минуты, а по воскресеньям в то же время - 3 минуты.

С 30 ноября также будет изменено расписание движения поездов, направляющихся в сторону станции «Bakmil». Расписание движения поездов на этой станции и в обратном направлении будет размещено 29 ноября на официальном сайте Бакинского метрополитена.

С учётом интересов пассажиров, деятельность по перевозке на станции «Həzi Aslanov» не будет прекращена до завершения капитального ремонта разворотной камеры. Однако движение поездов с этой станции будет организовано только до станции «Əhmədli» и обратно. Интервал движения поездов между станциями «Əhmədli» и «Həzi Aslanov» составит 10 минут.

Расписание движения поездов на маршруте «Əhmədli-Həzi Aslanov» будет размещено в разделе «Пассажиры» на официальном сайте Бакинского метрополитена в подкатегории «Расписание движения поездов».

Изменений в графике движения поездов на участке зелёной линии «Xətai-Cəfər Cabbarlı» и на фиолетовой линии не будет.